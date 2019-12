Smog Torino | limitazioni del traffico sospese per le festività natalizie

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nel Torinese lealla circolazione previste per il miglioramento della qualità dell’aria verrannoin occasione delle: non saranno in vigore nei 24 Comuni coinvolti dal protocollo del Bacino Padano il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio, giornate in cui il servizio dei trasporti pubblici è ridotto. I comuni interessati sono Alpignano, Beinasco, Borgaro, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leini’, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Settimo Torinese,, Venaria, Vinovo e Volpiano.L'articolodelper leMeteo Web.

torino24ore : Smog, niente limitazioni al traffico durante le vacanze di Natale - TorinoClick : Saranno sospese le limitazioni della circolazione veicolare il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio causa riduzione del… - rep_torino : Smog, niente limitazioni al traffico durante le vacanze di Natale [aggiornamento delle 11:57] -