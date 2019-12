Sky | il Napoli sonda Igor della Spal

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Illavora già sul mercato, si guarda intorno. I profili che cerca sono sicuramente un centrocampista, per il 4-3-3 ma non solo. Anche in difesa sembra che il club di De Laurentiis voglia forze fresche per affrontare i prossimi impegni. Secondo quanto riporta Sky, nel taccuino di Giuntoli è finito anche il difensore brasiliano. “I primi mesi di questa stagione hanno evidenziato che ilha bisogno di nuovi stimoli e quindi di nuovi calciatori. Cristiano Giuntoli per questo ha chiesto informazioni allaper il brasiliano, che da tempo è seguito dall’Atalanta che però non sembra convinta a chiudere l’operazione”. L'articolo Sky: ililsta.

SkyTG24 : #Napoli, rubato l’albero di Natale sistemato in piazza a Forcella - AntoVitiello : Piatek a Sky: “Forse ho sbagliato delle cose durante la preparazione estiva, ma adesso mi sento bene. Questo è il v… - SkyTG24 : #Terremoto a #Benevento. Le scosse state avvertite anche a #Napoli e ad #Avellino ?? -