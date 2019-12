Simulazione Youtrend | con il taglio dei parlamentari e sistema spagnolo vince sempre il

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il centrodestrarebbe anche con unelettorale di tipo. È quanto emerge da unasvolta dache ha riadattato la legge elettorale di Madrid all’Italia sulla base dei collegi plurinominali previsti dal Rosatellum.ha quindi svolto latenendo conto deldeiintrodotto con la riforma costituzionale approvata da poche settimane, in attesa di capire se si svolgerà il referendum costituzionale richiesto da alcunie quale che sia il suo eventuale esito. Secondo la rilevazione, il centrodestrarebbe in ogni caso: sia in una competizione tra liste, sia in una competizione per coalizioni. Alla Camera, dove la maggioranza assoluta sarebbe fissata a quota 201, la Lega otterrebbe 132 seggi e Fratelli d’Italia 58. Le forze sovraniste sarebbero dunque a quota 190 seggi, ...

