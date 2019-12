Silvio Berlusconi | il secco no a Mara Carfagna | l' offerta prima della

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019)replica all'iniziativa didi dar vita a un'associazione tutta sua. "? Ho avuto l'di essere presidente onorario di Voce Libera, ma ho detto di no, perché in un partito libero credo sia inutile far nascere associazioni che finiscono per rappresentare una

JohnRun13 : Mara Carfagna e Voce libera, con lei anche Carlo Cottarelli: un vero colpo da Novanta contro Berlusconi - attilio_napoli : @berlusconi Perchè?mi si stringe il cuore a sentire Silvio Berlusconi che fa il patetico! - zazoomnews : Silvio Berlusconi risponde a Giorgetti: Sì a un governo tecnico con Draghi premier - #Silvio #Berlusconi #risponde -