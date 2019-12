Sicurezza sul lavoro | bando Isi 2020 | tagliati i fondi di circa 147 milioni di euro

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019)sul: Il “Isi” dell’Inail sarà interessato da diverse novità dal prossimo anno. Innanzitutto le risorse finanziarie, ridotte diun terzo rispetto a quelle di quest’anno, passeranno da 370dia 261di.Inoltre, saranno inserite diverse semplificazioni in fase di richiesta degli incentivi, che renderanno il processo più veloce ma anche più sicuro, evitando così il verificarsi di situazioni in cui le imprese, nonostante risultino vincitrici del, non possano poi effettivamente accedere al finanziamento.Risorse economiche ridotte di147diper il prossimo anno: l’Inail ha dedicato un budget di 261.226.450. La riduzione è imputabile, come si legge nella delibera dell’Istituto previdenziale, alla riforma delle tariffe Inail che ha comportato una riduzione generale dei ...

