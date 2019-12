Si scatta un selfie ma un leone gli piomba alle spalle | il finale è da urlo VIDEO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dean Schneider ha appena 27 anni, classe 1992, ed ha mollato la sua vita per dedicarsi alla salvaguardia degli animali selvatici. Da Zurigo al Sudafrica, Den ha ben chiara la sua missione e la porta avanti: “nel modo in cui sono, e non nel modo in cui noi vorremmo che loro fossero“. Nato in Svizzera, dove ha studiato e lavorato nel settore finanziario, a 24 anni Den ha deciso di vendere tutto quel che possedeva per trasferirsi in Sudafrica. Un progetto preciso lo ha guidato fin dall’inizio: costruire un santuario per la fauna selvatica, chiamato Hakuna Mipaka (in Swahili “senza limiti”). Forte e consapevole dei mezzi di comunicazione della sua generazione, Dean Schneider è diventato una sorta di caso-social. Sul suo profilo Instagram ad oggi sono oltre 3,6 milioni le persone che seguono quotidianamente le sue avventure. È stata proprio una delle ultime, in ...

LegaSalvini : SALVINI DORME IN AEREO, RAGAZZA SCATTA SELFIE CON DITO MEDIO - italiafirst : RT @catenaaurea66: Chiunque violi la dignità di una persona in un momento in cui è indifesa e vulnerabile come nel sonno merita la galera.… - alfbar73 : RT @catenaaurea66: Chiunque violi la dignità di una persona in un momento in cui è indifesa e vulnerabile come nel sonno merita la galera.… -