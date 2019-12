Sì all’Impeachment Trump | cosa succede ora e quali sono i prossimi passi

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019), sì all’Impeachment:ora eDonaldè in stato d’accusa. Il 18 dicembre 2019 la Camera dei Rappresentanti ha formalmente avviato il processo di impeachment contro il presidente, approvando i due capi d’imputazione che erano stati presentati dalla commissione giudiziaria: abuso di potere e intralcio al Congresso.è diventato così il terzo presidente americano a essere stato ufficialmente messo in stato d’accusa dalla Camera dopo Andrew Johnson (nel 1868) e Bill Clinton (nel 1998). Maora? Un voto dei dem “È tragico che le azioni sconsiderate del presidente rendano necessario l’impeachment. Non ci ha dato scelta”, ha affermato la Speaker della Camera, Nancy Pelosi. Ma se il Partito Repubblicano ha fatto quadrato attorno al presidente, i dem hanno invece registrato qualche crepa interna. Per ...

