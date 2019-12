Sfilate primavera estate 2020 | le tendenze della moda uomo

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019): ecco le quattro primeper la, in attesa del servizio speciale che GQ dedicherà al guardaroba maschileprossima stagione sul numero di gennaio, in edicola dal 7/1. XXL Nuove silhouette per uno spazio avvolgente e multidimensionale, astratto e pragmatico insieme. È questo lo scenario privilegiato in cui si muove l’prossima stagioneestiva visto alle ultimedi Milano e Parigi. Un’altra visione di quello che in gergo si chiama “dressing normcore”, una normalità hardcore, apparentemente semplice, dove il singolo capo non ha più un significato in sé ma quello che l’uso gli conferisce, oggi più che mai legato alla comodità: grandi volumi e tessuti fluidi per giacconi e pull extra long, spalle oversize e sacche ...

