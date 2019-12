Serie B | rinviata una gara della 17^giornata | l’ufficialità

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIl diciassettesimo turno diB perde una componente. Non si giocherà infatti il match tra Spezia e Cremonese, che avrebbe dovuto avere luogo domani sera al Picco. La decisione è stata presa nel primo pomeriggio in virtùdiramazione dell’allerta meteo rossa. La conferma è arrivata indirettamente dal sindaco Peracchini, il quale oltre alla chiusura di tutte le scuole ha disposto anche “il divieto di svolgimento di manifestazioni sportive, fiere e di ogni tipo di evento all’aperto per l’intera durata dell’allerta”. I due club, in accordo con la Lega B, potrebbero decidere di recuperare la partita a Gennaio, primaripresa del campionato dopo la sosta invernale. L'articoloB,una: l’ufficialità proviene da Anteprima24.it.

