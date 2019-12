Serie A – Gli arbitri del prossimo turno | per il Napoli c’è il padovano Chiffi

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 19 dicembre 2019)A –è stato designato per arbitrare ila Sassuolo in occasione della 17^ giornata di campionatoA – Come consuetudine, attraverso il sito ufficiale legaA.it, l’Associazione Italianaha comunicato le designazioni per la prossima giornata diA. In occasione della 17^ giornata di campionato, il posticipo di domenica sera (ore 20:45) Sassuolo-sarà arbitrato dada Padova. Liberti e Bresmes saranno gli assistenti di linea, il quarto uomo invece sarà Dionisi. Al VAR ecco Valeri, con Vivenzi AVAR. Primo incrocio stagionale con il, in totale sono 5 i precedenti (4 in campionato, 1 in Coppa Italia proprio tra-Sassuolo 2-0): tre vittorie e un pareggio il bilancio inA. Ecco i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare in ...

