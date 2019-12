Serie A Fiorentina – Roma in tv venerdì 20 dicembre

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 19 dicembre 2019)A anticipo diciassettesima giornatasu Sky SportA e in Streaming su Now Tv Dopo la Juventus che ha giocato e battuto la Sampdoria a Genova mercoledì prima della partenza per l’Arabia per la Supercoppa contro la Lazio (che salterà il turno recuperando a febbraio la partita con il Verona),sera altro anticipo con la sfida all’Artemio Franchi tra. Tra sabato e domenica gli altri incontri tra cui Torino – Spal su DAZN 1 sabato 21 e Sassuolo – Napoli domenica 22su Sky.20Sky SportA (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante Studio di Sky Calcio Live ore 20.15, ore 22.45 in studio con Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini e Paolo ...

Gazzetta_it : Il piccolo tifoso dell'#Inter esulta, i tifosi viola lo offendono. La #Satta non ci sta: 'Vergognatevi'… - Inter : ??? | MATCH REPORT Una vittoria sfumata in pieno recupero ?? Il racconto di #FiorentinaInter ?? #ForzaInter ???? - lollosambucci91 : Le Probabili Formazioni di #FiorentinaRoma di #SerieA, che sarà diretta da #Orsato, e dove vedere il #Match nel pez… -