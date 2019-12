Serena Grandi a processo | lasciò l’hotel senza saldare il conto

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019)è finita sottoper non aver pagato il suo soggiorno in un hotel di Arezzo per l’ammontare di un totale di circa 700 euro.Che figuraccia per! La famosa attrice di film a luci rosse, all’anagrafeFaggioli, è finita sotto accusa per un fatto accaduto nel 2018, quando insieme al fidanzato soggiornò in un prestigioso hotel di Arezzo e se ne andòil. L’attrice avrebbe dovuto pagare 741,59 euro, e il 25 giugno 2020 verranno ascoltati i testimoni per la sentenza. L’amministratrice della società che gestisce il famoso resort in cui soggiornò l’attrice si è costituita parte civile. L’attrice non è nuova ai guai finanziari: in passato è stata accusata di bancarotta fraudolenta per il fallimento di un ristorante che aveva aperto a Rimini. L’attrice spiegò anche di ...

