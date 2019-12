“Sei di un altro pianeta” Jane Alexander scatena un putiferio | la maglia si alza e la

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sempre sulla cresta dell’onda e sempre in grado di stupire.non ha paura di osare e lo dimostra ancora una volta. L’attrice, tornata alla ribalta dopo la partecipazione dello scorso anno al Grande Fratello Vip, è sempre sensuale. Poche ore fa ha caricato una nuova immagine davvero molto interessante. Il gioco di ombre la rendono irresistibile. Il suo fisico perfetto sembra scolpito nel marmo. Davanti a una dea della bellezza comei followers hanno completamente perso l’uso della ragione. L’attrice ha ricevuto una valanga di complimenti. Il pullover super corto mette in bella mostra le sue chilometriche gambe. Il gesto birichino dell’attrice nel sollevare leggermente il maglioncino ha mandato completamente in tilt i suoi ammiratori, che hanno creato nella loro mente dei veri e propri film a luci rosse. Lo scatto in bianco e nero ha reso la loro giornata di mille ...

