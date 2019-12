Scuola e lavoro | Palmeri al workshop dell’istituto ‘Marconi’ di Vairano Patenora

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – L’assessore della Regione Campania alle Risorse Umane e al, Sonia, ha incontrato questa mattina gli studentiMarconi di Varianoalla seconda giornata del meeting ‘Marconi In-Forma e Orienta’. L’iniziativa in corso nell’istituto scolastico superiore ad indirizzo alberghiero e tecnico, guidato dalla dirigente Filomena Rossi, è stata avviata lo scorso ottobre ed è promossa con la collaborazione della Regione Campania, l’Assessorato ale alle Risorse umane, il Centro per l’Impiego di Teano e la PearsonComau-R Store informatica di Cassino. Gli studenti, nel corso del, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con gli esperti del settore e referenti di importanti realtà aziendali e imprese per trovare il giusto percorso post-diploma: sia con gli operatori economici ...

