Sci di fondo | Coppa del Mondo femminile Planica 2019 | Stina Nilsson continuerà a dettare

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nel weekend ladeldi sci diaffronterà la sua quarta tappa stagionale. Le ragazze si sfideranno a, in Slovenia, località ben conosciuta per il salto con gli sci, che recentemente sta facendo il proprio ingresso anche nel calendario delle competizioni sugli sci stretti., collocata vicino al confine italiano, è nota neldegli sport invernali per il suo imponente complesso di trampolini per il salto con gli sci e in particolare per il mastodontico Letalnica bratov Gorišek, su cui il record delè stato abbattuto per ben 28 volte. L’appuntamento legato al salto viene abitualmente seguito in loco da folle oceaniche provenienti da ogni angolo d’Europa. Lo sci diè invece a tutti gli effetti una new entry, ma la location delle Alpi Giulie ha inevitabilmente iniziato a organizzare competizioni anche di questa disciplina. D’altronde tra pochi ...

FondoItalia : Fondo - Il raffreddore ferma ancora Halfvarsson: salta anche la tappa di Planica - reverbia_pt : E' oramai arrivato il momento di utilizzare i nostri sci! Se non hai mai praticato lo #scinordico , sappi che è una… - FondoItalia : Fondo - OPA Cup Junior: bel secondo posto di Riccardo Bernardi nella sprint di St. Ulrich -