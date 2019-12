Sci alpino | i convocati dell’Italia per il gigante della Gran Risa | nove azzurri in gara

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Mancano ormai solo tre giorni ad uno degli appuntamenti più spettacolari ed affascinanti dell'intero calendarioCoppa del Mondo 2019-2020 di sci, che si terrà domenica 22 dicembre a partire dalle ore 10 in Alta Badia. Stiamo parlando dello slalommaschile, una prova estremamente impegnativa e selettiva che metterà a dura prova la resistenza e le qualità tecniche dei migliori interpreti globalidisciplina. Si tratta del terzostagione in campo maschile dopo i successi di Alexis Pinturault a Soelden ed il sorprendente trionfo di Tommy Ford a Beaver Creek. Di seguito l'elenco completo deidell'Italia per lo slalommaschile dell'Alta Badia: Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Roberto Nani, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle.

