Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Niente gara a Val d’Isère (Francia) per la campionessa americana di sci. L’asso statunitense, leader della classifica generale, ha annunciato su twitter che nonalle due gare in programma sulle nevi transalpine: la prova di discesa del 21 dicembre e quella della combinata prevista il giorno successivo. Una decisione che stupisce fino ad un certo punto, visto che in altre occasioni non ha gareggiato su questo pendio, dal momento che lo storico vede come unica gara disputata quella del 2013 (gigante concluso in ottava posizione). Ritroveremo quindi la classe ’95 degli States sulle nevi di Lienz (Austria) per il gigante del 28 dicembre e lo slalom del 29 dicembre, dove conta di mettere fieno in cascina in chiave vittoria finale. Proveranno ad approfittarne le sue rivali, Federica Brignone in primis in combinata, anche se le ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - OA_Sport : Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isère 2019-2020: Mikaela Shiffrin non prenderà parte al weekend francese. Il rito… - OA_Sport : Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Alta Badia: di Blardone l’ultimo successo sulla Gran Risa -