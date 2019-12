Sci alpino | Coppa del Mondo 2019 | Dominik Paris all’esame Saslong Norvegesi favoriti | ma

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il periodo delle feste natalizie coincide ormai con alcuni appuntamenti fissi per ladelmaschile di sci. Domani e sabato gli uomini-jet saranno protagonisti in Val Gardena sulla mitica, una delle piste storiche del Circo Bianco. Purtroppo Val Gardena enon fanno rima negli ultimi anni con vittoria per l’Italia. Infatti l’ultimo successo azzurro risale addirittura al 2008 con Werner Heel in super-G, mentre se si vuole ritrovare un italiano sul primo gradino del podio in discesa bisogna risalire al 2001 con Kristian Ghedina. Chi non ha mai avuto un feeling particolare con laè certamente, anche se il primo impatto con la Val Gardena era stato eccezionale per l’altoatesino. Terzo in discesa e secondo in super-G nel 2014, ma da quel momento sono arrivate solo delusioni e brutte prestazioni, come accadde lo scorso ...

