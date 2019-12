Scandalo Onu | centinaia di ragazzine abusate dai soldati ad Haiti

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una nuova ondata di vergogna si abbatte sull’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu): secondo un nuovo studio, durante la missione ad, iniziata nel 2004 dopo la fuga in esilio dell’allora presidente Bertrand Aristide, le forze di peacekeeping avrebbero abusato didiminorenni. Dai rapporti avuti dai Caschi blu con le– a volte “in cambio” di un pasto o di un piccolo pagamento – sarebbero natidi bambini, soprannominati “piccoli Minutsah” (dall’acronimo della missione) dalla popolazione locale che da anni ormai sarebbe a conoscenza del fatto che non si tratta di episodi isolati. Coinvolti idi 13 Paesi Lo studio, a nome di Sabine Lee, docente all’università di Birmingham, e Susan Bartels, della Queens University in Ontario in Canada, è stato pubblicato ...

