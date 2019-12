Sassuolo-Napoli | probabili formazioni Gazzetta | Sportmediaset e Sky

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Manca sempre meno ae le indiscrezioni sulledelle due squadre aumentano. Per i padroni di casa, in porta dovrebbe essere confermato Pegolo. Ferrari e Romagna dovrebbero giocare insieme, mentre Boga potrebbe spuntarla su Traorè. Caputo è in ottima forma ed è d’obbligo schierarlo, ma occhio anche a Berardi che si accede a intermittenza. Gattuso, invece, non può prescindere da Milik, ma ac’è un caso Insigne che va ancora risolto. Per il tecnico calabrese il numero 24 azzurro dovrebbe essere comunque titolare. Buone chance dal primo minuto pure per Luperto, considerando anche la squalifica di Maksimovic. Fuori Koulibaly, dunque. I dubbi riguardano perlopiù gli esterni e il modulo, ma in molti ritengono che Gattuso opterà per un 4-3-3, anche per andare incontro alle esigenze e alle caratteristiche dei giocatori....

