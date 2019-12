Santanché, salta la sorpresa al figlio: sbaglia treno per Milano e arriva a Napoli (Di giovedì 19 dicembre 2019) Doveva essere una sorpresa ma quella che ci è rimasta di sasso invece, è stata lei. Parliamo di Daniela Santanché, la politica e imprenditrice italiana che su Instagram ha scatenato l’ironia raccontando la sua tragicomica esperienza a bordo di un treno… verso la meta sbagliata! Daniela Santanché sbaglia treno Attraverso una serie di video pubblicati su Instagram, la Santanché ha voluto raccontare la sua comica esperienza a bordo di un treno sbagliato. Sarà capitato a tutti talvolta sui mezzi, sia stata la metropolitana o un bus, di aver sbagliato direzione ma certo è che non proprio a tutti è capitato a tutti di sbagliare Milano con Napoli. Visualizza questo post su Instagram È successo anche a voi di sbagliare treno??? #stazione #Napoli #Milano Un post condiviso da Daniela Santanchè (@danielasantanche) in data: 17 Dic 2019 alle ore 2:02 PST ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Santanché salta