SanremoGiovani 2019 – Serata del 19 12 2019 – Con Amadeus e altri Big della TV in giuria

Leggi la notizia su unduetre

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ultimo atto delle selezioni di Sanremo Giovani, la gara tra le Nuove Proposte del FestivalCanzone Italiana che si terrà ufficialmente dal 4 all’8 febbraio 2020. Nel corso delle scorse settimane, all’interno del talk show pomeridiano Italia Sì, dieci cantanti hanno ottenuto la possibilità di accedere a questaFinale e soltanto cinque di loro potranno calcare il palco dell’Ariston. A condurre questa, come il Festival, ci … L'articolodel 19/12/– ConBigTV in

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.