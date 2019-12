Sanremo riapre alle star estere Superospiti: Jova no, Al Bano sì - (Di giovedì 19 dicembre 2019) Paolo Giordano Stasera su Raiuno Amadeus annuncia le otto nuove proposte. In gara forse Morgan, Levante e Achille Lauro Dunque stasera ci sarà il primo passo ufficiale del Festival di Sanremo 2020, edizione numero 70: Amadeus annuncerà al Casino di Sanremo in diretta su Raiuno (e su Radio2) le cinque nuove proposte che, con i due provenienti da Area Sanremo e Tecla Insolia vincitrice di Sanremo Young, si giocheranno la vittoria all'Ariston dal 4 all'8 febbraio. Tra i favoriti, Thomas, Eugenio in via di Gioia e Leo Gassmann. A giudicarli, oltre alla giuria demoscopica, alla commissione musicale e al televoto anche una giuria di esperti formata da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio. «Li inviterò anche al Festival», ha detto ieri Amadeus parlando all'Ariston Roof di fianco, tra gli altri, alla direttrice di Raiuno Teresa De Santis ...

