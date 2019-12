Sanremo Giovani 2019 | stasera su Rai1 | chi sono i partecipanti

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Appuntamentosu, dalle 21:30, con, il primo passo ufficiale del prossimo2020, condotto da Amadeus: chii 10va in ondasudalle ore 21:30, condotto proprio da quell'Amadeus che, dal 4 all'8 febbraio, salirà sul palco dell'Ariston come conduttore e direttore artistico di2020. Ecco chi: Avincola, Eugenio in via Di Gioia, Jefeo, Réclame, Shari, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Thomas. In tutto 10 finalisti, ma solo 5 di loro avranno la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 70ª edizione del Festival di. A questi 5 selezionati si aggiungeranno poi 2 dei vincitori di Area- selezionati dalla Commissione Musicale - ...

Benji_Mascolo : Stasera SHARI si esibirà in diretta su Rai 1 alle 21:25 ?? per partecipare alla finale di Sanremo Giovani 2020! Pot… - ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - Raiofficialnews : #SanremoGiovani, giovedì #19dicembre la sfida tra i 10 artisti in gara. Alle 21:30 su @RaiUno, @RaiRadio2 e… -