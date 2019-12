Sanremo Giovani 2019 | ecco chi sono i giudici speciali chiamati a valutare i finalisti

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019), idella serata:chiDopo quattro puntate di ItaliaSì, giovedì 19 dicembreva in onda in prima serata la finalissima di. Appuntamento al Teatro del Casinò, dove i diecisi sfideranno per andare alla fase successiva, sul palco dell’Ariston per gareggiare nelle Nuove Proposte a partire dal 4 febbraio 2020. Dopo quattro puntate condotte da Marco Liorni, la serata finale disarà invece condotta da Amadeus, il direttore artistico di questa prossima edizione del Festival di. Dieciin gara questa sera, ma soltanto in cinque passeranno la selezione. Vedremo sfidarsi Avincola con Un rider, gli Eugenio in via di Gioia con il brano Tsunami, Jefeo con Un due tre stella, Reclame con Il viaggio di Ritorno; e ancora Shari con Stella, Fadi con Due noi, Fasma con Per ...

