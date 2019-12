Sanremo 2020 Ultimo ospite dopo il ' No' di Jovanotti? La lista dei probabili Big

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Big e superospiti: tutto quello che sappiamo sulla 70esima edizione del Festival della musica italiana.

IlContiAndrea : Ecco qui. Dopo mille verifiche incrociate il listone atteso. Accattatevill #Sanremo2020, nel toto Big il trionfo… - trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… -