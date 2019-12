Sanremo 2020 | ecco le Nuove Proposte

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Cinque più tre. Il Festival diha finalmente gli otto protagonisti della propria sezione. La loro designazione è avvenuta ieri nella serata conclusiva diGiovani, condotta in prime time da Amadeus. Andiamo al sodo:i cinque vincitori degli altrettanti duelli svoltisi in diretta, cui si sono aggiunti due dei vincitori di Area– selezionati dalla Commissione Musicale – e la vincitrice diYoung, Tecla Insolia. Ledel Festival disono: Leo Gassmann (Va bene così), Fadi (Due noi), Marco Sentieri (Billy Blu), Fasma (Per sentirmi vivo), gli Eugenio in Via Di Gioia (Tsunami). Inoltre – in arrivo a Area– ci saranno Matteo Faustini (Nel bene e nel male) e il duo composto da Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio). DaYoung, ...

