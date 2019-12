Sanremo 2020 | Al Bano | “Sì | io e Romina ospiti ma avrei preferito la gara”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 20 dicembre 2019) «Io e? Si, però per meè sempre la gara, il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai unstraordinariamente interessante ma mi manca la gara». Così l’artista pugliese a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ha scelto lei di non andare in gara? «Mah, hanno detto forse non hai più l’età per andare in gara. Secondo me si sbagliano ma va bene così». Forse la scelta di presentarla come super ospite è una maniera per celebrare la sua grande carriera. «Indubbiamente va bene la celebrazione, certo. Ma siccome io ho vissuto semprecon le gare… ho partecipato due volte come ospite d’onore e non è la stessa cosa». LEGGI ANCHE: Altorna ...

ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - team_world : Il 6 gennaio si conosceranno i nomi dei BIG in gara a #Sanremo2020: tu chi vorresti vedere IN GARA sul palco del Te… - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… -