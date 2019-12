Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“”. L’accoglienza su tutti i campi che frequenta è sempre la stessa: chi saluta Francescolo fa ricordandogli quella passione per il Torino che non avrà mai fine. Il jolly dell’Atletico Sta è “on fire”, sta vivendo un periodo della stagione importante, calasuda 8 in pagella. Un magic moment che si gode con la solita serenità e soprattutto serietà: ragazzo d’oro, disponibile, mai fuori dalle righe. Mister Meccariello in dodici mesi gli ha fatto fare otto dei dieci ruoli di movimento, lui ha risposto sempre presente. Periodo d’oro,importanti nonostante gli acciacchi: questo anno di Atletico Sta ti ha rinvigorito? “Tracciando un primo bilancio direi che non era facile rimettermi in pista dopo qualche anno di. Ad oggi mi ...

anteprima24 : ** Sannini, prestazioni top ed il vecchio cuore granata: 'Dopo anni di stop, mi sento rinato' **… -