Salute dei lavoratori pubblici C’era un cartello sulle gare Salta fuori un sistema per

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Undi imprese per tutelare ladei dipendenti di grandi aziende e pubbliche amministrazioni spartendosi il mercato e assicurandosi le migliori condizioni economiche possibili. A scoperchiare ilè l’Antitrust con un provvedimento firmato dal presidente Roberto Rustichelli a ottobre scorso ma che solo ieri ha visto rigettare per la terza volta dal parte del Tar del Lazio una richiesta di annullamento della delibera del Garante e il pagamento delle consistenti sanzioni previste. L’ISTRUTTORIA. La posta in gioco, d’altra parte, supera i cento milioni di euro della quarta gara (Sic4) sui servizi di medicina del lavoro indetta dalla Consip, la centrale per gli acquisti dello Stato, che è risultata determinante nel far emergere gli accordi anti-concorrenziali, avendo segnalato il 25 gennaio scorso alcune incongruenze nelle offerte economiche presentate da alcune imprese. ...

