Salto con gli sci | Coppa del Mondo Engelberg 2019 | tutto pronto per la “Grande classica”

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nel weekend ladeldicon gli sci approderà sulle Alpi. Come di consueto l’ultimo appuntamento pre-natalizio andrà in scena a, tappa che può fregiarsi del titolo di. La località del Canton Obvaldo ha fatto il suo ingresso nel calendario del massimo circuito addirittura nel 1980 e da allora ha raramente mancato l’appuntamento con le competizioni di primo livello. Non a caso da queste parti ne sono andate in scena ben 58. Solamente le quattro location della Vierschanzentournee, Planica, Sapporo e Lahti possono vantare un maggior numero di prove. Tuttavia il Groß-Titlis-Schanze, eretto nel 1971 e ripetutamente ammodernato nel corso del tempo sino a subire un ultimo significativo intervento nel 2016, detiene un record. È infatti il trampolino su cui si è disputato il maggior numero di gare valevoli per ladel. Vista l’enorme ...

StanisLaRochele : @Julio_Arnes @k_atergiannakis A Tokyo ci presentiamo alle gare di salto con l'asta senza aste. E saltiamo da fermi. - lisaquac81 : @fabiorud @CucchiRiccardo Anche nel salto con l'asta raggiungono altezze nettamente superiori. Farlo notare sotto u… - Footintelligen1 : @cioncetti @stebux @pino_nostro @alexanderbyone @osv_angelo @FOXSportsIT Poi per precisare: 1)CR7 saltó anche piú i… -