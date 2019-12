Salerno | sospensione idrica | ecco le zone interessate

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLa AUSINO SpA.– Servizi Idrici Integrati ha comunicato nella serata di ieri, mercoledì 18 dicembre, che ”per eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice Consorziale nel tenimento di Giffoni Sei casali Loc. Foresta” si è reso necessario sospendere l’erogazionead horas sulla condotta in oggetto da questa mattina alle ore 6,00. Lacomporta la mancata erogazione alle seguenti: Cappelle Superiori Puzzo di Cappelle Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP) Ospedale G. Da Procida Via Altimari di P.Sichelgaita (parte alta) Rione Calenda parte alta ( tratto compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa) Via S. de Vita e Via dei Casali Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, depressioni idriche anche nelledi: ...

