Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiL’ADVPS Onlus –Natidi, Associazione diche conta oltre 12.000 iscritti, hato, attraverso la neo costituita sezione di, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e con il sostegno dell’Ufficio Sanitario Provinciale delladi, una giornata dia mezzo di una apposita autoemoteca della predetta Azienda Ospedaliera. L’iniziativa avrà luogo in questa Piazza Amendola, nello spazio prospiciente la Questura, sabato 21 dicembre 2019, dalle ore 8.00 alle 12.30, alla presenza di personale medico specializzato, ivi compreso il medico delladi, per la valutazione dell’idoneità dei. Per ogni esigenza logistica e funzionale sarà posizionato anche un camper con i colori di ...

anteprima24 : ** #Salerno, l'associazione donatori volontari Polizia di Stato organizza la raccolta sangue **… - salernopost : Chiude l’ambulatorio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno che segue 300 trapiantati. E’ infatti scaduto il contratto al… - ocpg_unisa : Non perdere l’appuntamento con la #Tombola Europea, domani 19 dicembre 2019 dalle ore 19:00 a Salerno (ex Cantera)… -