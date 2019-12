Salerno | al via la “Capri Revolution” | la mostra fotografica di Mario Spada

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Al via, a, ladidal titolo: CAPRI REVOLUTION dall’Isola Azzurra al Parco del Cilento. L’evento culturale è finalizzato a promuovere la Campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della donazione e trapianto d’organi – Progetto “Sportello Amico Trapianti”. Le opere disono esposte alla Pinacoteca Provinciale di via Mercanti, dove resteranno fino al 26 gennaio 2020. Il programma operativo predisposto dal Centro Regionale Trapianti per l’anno 2019 assegna alle Aziende Sanitarie Locali il compito di creare sinergie fra i Comuni, le Scuole e gli Enti per promuovere la cultura della solidarietà e della donazione d’organo e consentire ai cittadini di compiere una scelta informata e consapevole in materia. Al fine di attuare quanto previsto dalla programmazione regionale, l’ASL ...

