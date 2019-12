Salernitana di scena a Empoli | designato l’arbitro del match

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – L’appuntamento è fissato per sabato prossimo, ore 15. Luogo dell’incontro il “Castellani” di, dove ad attendere la, oltre ai padroni di casa guidati da Roberto Muzzi, ci sarà Manuele Volpi di Arezzo. L’arbitro toscano è statoper dirigere il confronto valevole per la 17^ giornata del campionato di serie B, la terzultima del girone di andata. Volpi sarà coadiuvato per l’occasione da Gamal Mokhtar di Lecco e Davide Miele di Torino. Quarto uomo, infine, Antonio Di Martino della sezione di Teramo. L'articolodil’arbitro delproviene da Anteprima24.it.

