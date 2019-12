Ryan Kaji è lo youtuber più pagato al mondo | ha 8 anni e secondo Forbes ha fatturato 26

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lopiùalha soltanto otto. Già. Si chiama, è nato in Texas ed è senz’altro un bambino prodigio.la classifica diramata da, il suo canale di Youtube (chiamato’s World) negli ultimi mesi gli ha fatto fatturare una cifra esorbitante: 26 milioni di dollari. Il doppio rispetto a PewDiePie, locon più iscritti al. Ma cos’ha di così speciale? Nato il 6 ottobre 2011 in Texas, ma residente in California,ha iniziato la sua carriera (se così possiamo chiamarla) quando aveva tre. Ovviamente il suo canale si occupa di quello che compete a un bambino di questa età: di giocattoli. Quando ha iniziato a fare video,faceva semplicemente “unboxing”, cioè scartava i giochi che gli regalavano i suoi genitori. Giocattolo dopo giocattolo, quella attorno aè diventata ...

