Rugby femminile | le convocate dell’Italia di Andrea Di Giandomenico per il raduno a Parma

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Nazionale italiana ditorna in scena. Le azzurre si ritroveranno a, dal 3 al 6 gennaio, per unimportante per definire gli assetti e gli equilibri, pensando al prossimo Sei Nazioni. Il CTDiha convocato 28 giocatrici e nell’elenco delle atlete presenti figurano quattro esordienti: Silvia Arpano, pilone del CUS Milano; Vittoria Minuzzi Ostuni, estremo del ValsuganaPadova, già rappresentativa Seven Azzurra Under 18; Rosanna Tizzano, pilone dell’Amatori Napolied Elena Vittadello, ventitreenne ala del ValsuganaPadova. Una compagine che, quindi, cerca di rinnovarsi e di lanciare nuove leve in vista di incontri, comunque, assai probanti. Di seguito la lista completa delle atlete selezionate. Silvia ARPANO (CUS MILANO, esordiente) Ilaria ARRIGHETTI (STADE RENNAISCLUB – Francia, 43 caps) Sara ...

Coninews : Il 2020 della Nazionale femminile di #rugby parte da Parma. ?? Dal 3 al 6 gennaio ventotto azzurre si ritroveranno… - Sport24h_it : La Nazionale rugby femminile a Parma dal 3 al 6 gennaio - ZebreRugby : ??La #ZebreFamily ?????? è fiera di dare il suo benvenuto agli amici emiliani del #Rugby Pieve, uno degli 81 club affi… -