Rosso Natale in Mortal Kombat 11 | le novità del picchiaduro per le feste

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Le arene di11 continuano a riservare sorprese a tutti gli appassionati di, ancora attivi sui server del gioco su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Non solo grazie all'introduzione di nuovi lottatori in un roster già piuttosto nutrito - quello più recente è Joker, arcinemico di Batman, disponibile dal 28 gennaio in accesso anticipato per tutti gli acquirenti delPass -, ma anche grazie ad alcuni eventi speciali in vista dellenatalizie. Gli sviluppatori di NetherRealm Studios e il publisher Warner Bros. Games hanno infatti snocciolato ufficialmente tutte ledi11 dedicate aldel 2019.che, come dicevamo, fanno rima con alcuni eventi speciali, che permetteranno ai giocatori di guadagnare nuove skin, set di oggetti, consumabili a tema e altre ricompense in-game. Si tratta di aggiornamenti del tutto ...

luisa_pacelli : RT @lucy_esposito: «Jo fu la prima a svegliarsi nella fredda e grigia mattina di Natale e ricordandosi la promessa della mamma cercò sotto… - UgoBaroni : RT @lucy_esposito: «Jo fu la prima a svegliarsi nella fredda e grigia mattina di Natale e ricordandosi la promessa della mamma cercò sotto… - OptiMagazine : Rosso Natale in #MortalKombat11 -le novità del picchiaduro per le feste -