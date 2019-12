Roma | arrestato il “nero della Balduina” | rapinatore 19enne che terrorizzava ragazzini e

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un ragazzo di 19 anni è statocon le accuse di rapina aggravata in concorso e violazionelegge sulla discriminazione razziale. Assieme a due complici minorenni, ancora non individuati, per mesi ha terrorizzatozona Balduina, rapinandoli e minacciandoli di ritorsioni in caso di denuncia. Si era guadagnato il soprannome di "neroBalduina": assieme ai complici vessava un negoziante stranierozona, consumando merce senza pagare e insultandolo con epiteti razzisti.

