Roberto Bolle torna con ‘Danza con me’ tra ironia e impegno

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La danzaregina su Rai uno in prima serata il primo dell'anno conche per la terza volta è protagonista del grande show 'Danza con me', insieme a un cast d'eccezione. "Anche quest'anno super ospiti, ognuno del proprio campo è un'eccellenza. Cerco sempre di trovare diversità negli ospiti cercando la qualità ma anche quello che può essere funzionale al programma che è portare la danza a una platea il più grande e più varia possibile e lo abbiamo fatto con un super cast: gli ospiti vanno daBenigni, Andrea Bocelli e Stefano Bollani, Luca Zingaretti, Virginia Raffaele, Marracash, Nina Zilli, Luca e Paolo, Alberto Angela, Geppi Cucciari, Giampaolo Morelli. Un cast di ospiti incredibili".crea una altalena di emozioni: accanto alle coreografie più conosciute del balletto classico e contemporaneo danzate insieme a partner d'eccezione come Svetlana ...

