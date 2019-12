Rivelo | anticipazioni e diretta della puntata di giovedì 19 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo la buona accoglienzaprima edizione, Lorella Boccia torna al timone di, il talk show di Real Time in cui la showgirl di Torre Annunziata intervista uomini e donne del mondo dello spettacolo. Il programma debutta in prima serata oggi,19alle 21.10, col primo degli undici faccia a faccia registrati. Tvblog seguirà la trasmissione in live-blogging, a cui seguirà la consueta recensione.Prima protagonistaseconda stagione diè Cecilia Rodriguez, moe imprenditrice argentina, sorella minore di Belen e Jeremias. Dopo aver ascoltato le rivelazioni di Ignazio Moser nella scorsa edizione, Lorella Boccia interrogherà l'ex inquilina del Grande Fratello Vip a proposito di famiglia, lavoro e amore. Ad aiutarla nella scansione dell'intervista, alcune carte misteriose, che celano i temi delle domande che sottoporrà all'ospite. L'ultima, quella ...

