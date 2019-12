Rifiuti sulla fondovalle Isclero | il consigliere Lombardi chiede manutenzione

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota delprovinciale Renatoche focalizza l’attenzione sulle pessime condizioni manutentive della, arteria importante per i trasporti verso il presidio ospedaliero del comune saticulano: “Nel territorio del comune di Sant’Agata de’ Goti è ubicato il Presidio Ospedaliero S. Alfonso M. de Liguori facente parte dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Il tratto di strada chiamato comunemente “fondo valle” ma in realtà riportato nello stradario provinciale come S.P. 115b, che utenti ed ambulanze percorrono quotidianamente per raggiungere la sede del Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso, presenta numerose insidie come una frana priva di segnaletica di sicurezza all’altezza della c.da Presta di Sant’Agata de’ Goti, segnaletica orizzontale scolorita ed usurata quindi non ...

