Ricostruito il cuore a una bimba di 21 mesi | all’ospedale Gaslini di Genova riuscito

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sembrava una missione impossibile, un intervento irrealizzabile. Però i medici dell’ospedale pediatricodici sono riusciti: hannoila una bambina di 21affetta da una grave malformazione dalla nascita che in altri ospedali era stata ritenuta incorreggibile. Alla piccola era stata rifiutata anche la possibilità di un doppio trapianto-polmoni. La cardiopatia congenita è stata corretta e la bambina è stata dimessa con la prospettiva di una vita normale. “Nostra figlia è nata una seconda volta al”, ora respira e mangia autonomamente”, dicono i genitori. Alla piccola,di Bergamo, in periodo perinatale era stato anche impiantato un pacemaker. Da allora la sua sopravvivenza è sempre stata legata ad apparecchiature per la respirazione: per i primi duedi vita è stata dipendente da una ventilazione ...

