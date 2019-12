Resident Evil 3 | remake e gioco originale a confronto | tutte le differenze

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Con l'annuncio ufficiale dinel corso dell'ultimo PlayStation State of Play, "mamma" Capcom ha finalmente soddisfatto le insistenti richieste degli appassionati. Che si sono fatte assai più intense dopo il lancio del riuscitissimo rifacimento del secondo capitolo, approdato sugli scaffali di tutto il mondo lo scorso gennaio. Richieste, poi, che provenivano non solo dallo zoccolo duro di fan - che vorrebbero vivere in chiave moderna un grande classico del genere survival horror -, ma anche dai gamer più giovani, che vorrebbero approcciarsi ad uno dei videogame che hanno scritto la storia del medium, ma con meccaniche e comparto tecnico tirati decisamente a lucido. https://www.youtube.com/watch?v=LIpteSfuzG0 Spazio allora ad un primo trailer al cardiopalma arricchito da diverse sequenze di gameplay, che ci ha permesso di riabbracciare i protagonisti Jill ...

OptiMagazine : #ResidentEvil3 - remake e gioco originale a confronto, tutte le differenze - IGNitalia : Dopo aver confermato il ritorno di #ResidentEvil3, Capcom potrebbe avere in serbo un'altra sorpresa per i suoi fan.… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Importanti aggiornamenti per il programma #ResidentEvil Ambassador @Capcom -