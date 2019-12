Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Matteo(ancora) Marco. Questa volta l’episodio incriminante è andato in scena durante la puntata di DiMartedì, trasmessa da La7, martedì 17 Dicembre 2019. Una nota dell‘ufficio stampa diha riportato quanto segue: “Il leader di Italia Viva ha dato mandato ai propri legali di agire in sede civile contro. Per lerilasciate a La7 alla trasmissione Di Martedì”. Ospite di Giovanni Floris,avrebbe attaccatosui finanziamenti alla fondazione Open: “L’ipotesi su cui si indaga è che ci siano dei finanziatori di una fondazione che hanno ottenuto dei favori. In termini di norme, emendamenti, commi, codicilli, per le proprie aziende”. E continua: “Se poi quel tizio che riceve un favore, finanzia pure il partito che gli ha fatto quel favore, quello, che sia registrato oppure occulto, ...

notizieit : Renzi querela Travaglio per le sue dichiarazioni a La7 - chiararomei99 : RT @NatMarmo: Renzi querela ancora Travaglio. Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in sede civile contro Marco Travaglio… - marianomascoli1 : RT @NatMarmo: Renzi querela ancora Travaglio. Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in sede civile contro Marco Travaglio… -