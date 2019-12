Regione | De Luca a tutto campo | “Con me si parla solo di cose concrete”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il governatore della Campania, Vincenzo Deha fatto tappa in città per l’inaugurazione delConi. Pista e spogliatoi nuovi grazie all’impiego dei fondi delle Universiadi di Napoli 2019. E’ pace fatta tra Deed il sindaco di Avellino, GianFesta. Il governatore incalzato ha risposto: “Nemmeno a Natale siete buoni continuando a seminare zizzania. Oggi godiamoci gli impianti sportivi. Non voglio pensare ad altro“. Lo stesso Deche ha dribblato la questione inerente al tesseramento di Maurizio Petracca all’interno del Partito Democratico, ma non si è sottratto all’arrivo a Flumeri del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Quest’ultima ha annunciato attraverso Facebook ha annunciato: “Stiamo acquistando altri 97 autobus per migliorare il trasporto pubblico della città, in ...

