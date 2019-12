Referendum sul taglio dei parlamentari | tana libera tutti per la legislatura

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) (Foto: LaPresse/Guglielmo Mangiapane) La “riforma” suldei, approvata all’inizio di ottobre praticamente dai gruppinell’ultimo dei due passaggi conformi alla Camera, era evidentemente la più efficace assicurazione alla tenuta del governo giallorosso. Stante l’impossibilità di altre strade per formare una maggioranza dopo l’alleanza M5s-Lega del Conte 1 e quella M5s-Pd del Conte Bis, la strada quasi obbligata di un’eventuale caduta dell’esecutivo sarebbero le elezioni anticipate, sfiorate alla fine dell’estate. Ma col rischio di vedersi drasticamente ridurre le poltrone a disposizione – questa era la considerazione di molti con la riforma in partenza il 12 gennaio – deputati e senatori ci avrebbero pensato due volte a mutilare il proprio mandato, magari con un voto di sfiducia in una qualche occasione. Ora non è più così, quell’assicurazione è ...

FedericoDinca : La raccolta firme per il referendum sul #TagliaParlamentari pare abbia raggiunto il numero necessario. Ben venga la… - you_trend : ?? Ecco i nomi dei 65 senatori che hanno firmato per chiedere il #referendum confermativo sul taglio del numero di… - TNannicini : Al Senato abbiamo appena raccolto la 64esima firma per indire un referendum sul taglio dei parlamentari. Così capir… -