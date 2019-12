Raoul Bova sorride su Instagram dopo il grande dolore grazie a Rocio Munoz Morales

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 19 dicembre 2019)torna are suconilper la perdita della mamma. Qualche settimana fa l’attore aveva commosso tutti, pubblicando sui social una foto con la signora Rosa. Accanto allo scatto in bianco e nero, in cuiva con la madre,aveva scritto una commovente frase d’addio. “Mi piace ricordarti così mammina mia – aveva scritto -. Risate, abbracci e fiori”. Unquello di, arrivato appena un annola morte del papà Giuseppe a cui era molto legato. Molto sensibile e riservato, l’attore si era chiuso nel silenzio, vivendo la sua sofferenza nel più stretto riserbo. Al funerale della mamma era apparso molto provato e a peggiorare la situazione erano arrivate le polemiche su Chiara Giordano, la sua ex moglie accusata di non aver rispettato il lutto diper aver postato ...

