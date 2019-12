Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales | la foto più vera

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Senza trucco, nessu fitro, né pose ricercate. Secondolapiù bella al fianco diè anche la più spontanea. L’attrice spagnola l’ha condivisa via Instagram, istantanea di una serata in casa, sdraiati sul divano. «Non sarà la nostra miglior… Ma è la piùdel mondo!», fa sapere la 31enne. «Perché io e te siamo proprio così». A scattarla, continua la star spagnola, è stata la loro figlia più grande, Luna, 3 anni. La minore, Alma, ne ha invece poco più di uno. La sua idea di famiglia, del resto, è questa, e tutte le domeniche mattina saltano sul letto con le loro bambine. Uniti, complici, insieme stanno bene. Il primo incontro tra lei e l’attore è stato ...

zazoomblog : Raoul Bova e Rocìo lo scatto privato dopo tanto dolore. Solo tanti cuori per loro - #Raoul #Rocìo #scatto #privato… - Noovyis : (Raoul Bova e Rocìo, lo scatto privato dopo tanto dolore. Solo tanti cuori per loro) Playhitmusic -… - zazoomnews : Rocio Munoz Morales quanto amore per Raoul Bova: come sta la coppia - #Rocio #Munoz #Morales #quanto #amore -