Ranking FIFA 19 dicembre | l’Italia chiude l’anno solare 13^ | in testa c’è il Belgio

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ultimo aggiornamento dell’anno2019 che sorride alla Nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini, capace di guadagnare ben cinque posizioni nelnell’arco degli ultimi dodici mesi. Gli Azzurri hanno cominciato a gennaio in diciottesima posizione per poire la stagione tredicesimi a soli 15 punti dalla top10 mondiale, rivelandosi così la Nazione europea maggiormente migliorata (sesta al Mondo) in classifica nel 2019. L’Italia, reduce da una sequenza record di dieci successi consecutivi ottenuti nel girone di qualificazione ad Euro 2020, è attualmente ottava nella graduatoria riservata alle squadre del Vecchio Continente. Una posizione che, virtualmente, permetterebbe ai nostri portacolori di essere inseriti in prima fascia nel sorteggio delle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2020. A novembre dell’anno prossimo sarà ...

